El Ayuntamiento de El Escorial pide trasladar los restos de Amparo Cuevas

Amparo Cuevas quería una despedida multitudinaria y lo consiguió. También pretendía que su cuerpo se quedara en el lugar donde ella decía ver a la virgen. Y, de momento, también lo ha conseguido. Sus fieles quieren tenerla en Prado Nuevo, en la finca donde la vidente escenificaba las supuestas apariciones. Amparo Cuevas no está en un cementerio. Está en un sepulcro, situado junto a una capilla cuya cosntrucción también parece ilegal, todo en suelo protegido. Y todo, pese a que el Ayuntamiento de El Escorial lleva tres meses reclamando el traslado del cuerpo de la vidente.

En esta comunicación, el consistorio deja claro que la finca de Prado Nuevo no es un lugar autorizado para un enterramiento. Así lo mantiene la consejería de Sanidad de Madrid. El atáud de Amparo Cuevas no cumple con el reglamento de Sanidad Mortuoria. Esta normativa establece que las inhumaciones solo pueden realizarse en lugares autorizados. Pero el entorno de la vidente no quiere dar respuestas. El portavoz de su fundación, Pedro Besari, ni siquiera quiere hablar del lugar donde está enterrada Amparo Cuevas. Ahora es el ayuntamiento de El Escorial quien debe establecer un plazo para que la vidente sea trasladada, como cualquier otro difunto, a un cementerio