El asesino de El Salobral estaba dolido porque le habían dejado

Juan Carlos Alfaro Aparicio, "el fraguel", tenía 39 años cuando acabó con la vida de Almudena de 13. Ocurrió el pasado 20 de octubre, 15 días antes, a través de Facebook, "el fraguel" descargaba su frustración sentimental en forma de mensajes. Unos mensajes que no son los propios de un hombre maduro, sino los de un adolescente despechado, dolido por que su chica no le hizo caso en la feria, no le felicitó en su cumpleaños o miraba a otros.

Por otra parte, cuando la situación parecía más complicada con Juan Carlos atrincherado y rodeado por la Guardia Civil. Uno de sus mejores amigos le hace una llamada intentando que se entregue a la Policía. Juan Carlos es plenamente consciente de lo que ha ocurrido y se muestra tranquilo, a pesar de haber acabado con la vida de dos personas. La llamada es infructuosa y Juan Carlos terminó suicidándose antes de que la Guardia Civil pudiera detenerle.