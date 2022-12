El asesino de Dolores Amaya pide el traslado de prisión porque se siente 'solo'

El 14 de febrero de 2008, Dolores Amaya estaba a punto de cerrar la colchonería de Chiclana en la que trabajaba, cuando Jiménez entró con un pasamontañas y un cuchillo, pidiendo el dinero de la recaudación. Dolores se resistió y recibió una puñalada en el corazón que le acabó costando la vida.

El objeto de la carta que ha enviado al Diario de Cádiz Juan Manuel Jiménez desde la prisión de Morón de la Frontera, en la que lleva cuatro meses, no es otro que pedir ayuda para que lo cambien de cárcel. "La gente me da de lado. Me echan las culpas de todo lo que pasa. Tengo problemas casi siempre, nadie me habla". A renglón seguido, y aunque en el juicio nunca pronunció algo parecido a una disculpa, pide perdón, "Estoy muy arrepentido por lo que hice. Todas las noches lloro pensando en la familia de esa chavala".

Por delante le quedan 25 años de cárcel, y Jiménez no los quiere pasar rodeado de compañeros que le marginen. "Por favor, ponerse en contacto con el centro. Estoy en huelga de hambre desde el día 15 de junio indefinida para el traslado a otro centro. Por favor, ayudarme, muchas gracias".

Una huelga de hambre que comenzó el 15 de junio, sí, pero que según el centro, no es indefinida, porque no ha durado más de una semana. Creen que lo único que busca Juan Manuel Jiménez es llamar la atención.