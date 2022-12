"Ángel de Cabo cambió tras conocer a su mujer", según un primo suyo

José y su primo Ángel nacen ambos en Suiza. Con ocho años vuelven a España y el padre de Ángel monta una empresa de fontanería que acaba teniendo éxito. "Mi padre trabajó a las órdenes de su padre y nos criamos juntos. Fuímos juntos al colegio, hacíamos juntos los deberes en la empresa de fontanería, en definitiva, siempre estábamos juntos", afirma José de Cabo.

Según su primo, Ángel de Cabo comienza a cambiar en el momento en el que conoce a su mujer, Consuelo Garrido. "Es una mujer difícil de clasificar. Te da la sonrisa de primeras y luego te hace el vacío", dice José. "Hay días que pienso que no reconozco a Ángel" dice su primo José de Cabo. "Me duele que esté en la cárcel, me gustaría verlo. Al Ángel de antes iría a visitarlo a la cárcel, pero no al de ahora".

Ángel de Cabo lleva en prisión desde el 5 de diciembre junto a Gerardo Díaz Ferrán. Le acusan de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales e insolvencia punible. La Audiencia Nacional le impuso una fianza de 50 millones de euros, la más grande de la historia de nuestro país. Pero luego se la rebajó a 15 millones, cantidad que según nos confirma este primo del liquidador puede pagar.