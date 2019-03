Amenazada de desahucio porque su marido no pagaba las letras de la hipoteca

Vicen García tiene 39 años y un hijo de 10 años. En menos de 10 días se queda en la calle porque no ha hecho frente a los últimos pagos de la hipoteca. Su marido, que fue director de banco, fue quien contrató la hipoteca con el banco pero tiempo después se separaron. Las cartas del banco llegabn a nombre de su marido y ella no sabía que él no pagaba la hipoteca. Ahora él se encuentra trabajando fuera de españa pero a quien van a desahuciar de la vivienda es a ella.

"He intentado llegar a un acuerdo con el banco para pagarles un alquiler social, pero no ha sido posible y en 10 días tengo que abandonar la casa", se lamenta ante los micrófonos de Espejo Público. Su situación personal es precaria pues trabaja unas pocas horas y solo recibe 200 euros al mes. "He pedido al banco que al menos me deje estar en la casa hasta junio para que el niño termine el colegio, pero nada. No ha sido posible".

Curiosamente Vicen lleva sin recibir la pensión por manutención de su marido años, un delito que está contemplado con penas de cárcel en el código penal. Pero la lentitud de la Justicia en este caso contrasta con la rapidez a la hora de ejecutar los desahucios.