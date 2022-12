El abogado de Rosario Porto califica de "especulación" el escrito del fiscal

José Luis Gutiérrez Aranguren, abogado defensor de Rosario Porto, ha declarado a los micrófonos de Espejo Público que el escrito del fiscal en el que pide 18 años de prisión para su defendida esta lleno de "especulaciones carentes de pruebas".

Aranguren asegura que "no hay concrección respecto a la concreta participación de cada uno de ellos en los hechos que se les imputan". El abogado de Rosario Porto se muestra confiado en sus argumentos y afirma que no existe ningún hecho probatorio de que su cliente estuviera implicado en este hecho. "Rosario Porto no ha cometido ningún hecho delictivo", afirma.

recordemos que el fiscal pide 18 años de cárcel para los padres de Asunta Basterra. Lo hace por su condicion de coautores de un delito de asesinato con el agravante de parentesco. En su escrito, la fiscalía desgrana uno a uno los hechos que considera probados y que conforman la cronología de un crimen "planificado" entre Alfonso Basterra y Rosario Porto.