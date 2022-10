Tamara Falcó pide perdón y zanja la polémica sobre sus declaraciones en México: "Es la última vez que hablo"

Tamara falcó sigue estando en boca de todos. La marquesa participó en la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias donde habló de su ruptura con Iñigo Onieva. Sus palabras en el Congreso han sido las siguientes: "Estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad donde hay tantos tipos de sexualidades y sitios donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente o no estaba tan bien visto".

Esta frase ha causado un gran revuelo y la han tachado de homologa y de que era un mensaje de odio. La marquesa de Griñon ha hablado en 'El Hormiguero': "Para mi esto es especialmente dificil, está sacado de contexto, ni si quiera quiero mencionar a la persona de la que estaba hablado, pero era sobre mi ex", ha señalado.

Según Tamara, estaba explicando las razones por las que no tendría una familia con él. Y es que según cuenta, todo esto se planificó antes de que saltará la noticia de la infidelidad de Iñigo Onieva. "No hice alusión a ningún colectivo, ni mucho, es que si lo leo no soy yo", ha explicado.

"Han decidido utilizar esas palabras en mi contra"

La marquesa ha insistido en ver el vídeo integro y se la ha visto verdaderamente afectada: "Han decidido utilizar esas palabras en mi contra. Pido perdón si algún colectivo se ha visto afectado por mis palabras", apunta.

Para terminar, Tamara asegura que está será la última vez que hable de su relación: "No quiero volver a hablar de esto, aquí lo dejo", ha señalado en 'El Hormiguero'.