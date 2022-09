Tamara Falcó descubre la doble cara de Iñigo Onieva : "Hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea"

Hace una semana veíamos a Tamara Falcó luciendo anillo en el programa y radiante de felicidad por su compromiso, ahora, siete días después y tras descubrir la infidelidad de su pareja Iñigo Onieva, la colaborado ha estado en el programa para hablar de cómo fue su ruptura con el empresario.

Tamara ha contado detalle a detalle cómo fue su frenético fin de semana, desde que empezó a circular el primer vídeo de la infidelidad hasta que abandonó el piso que compartía con Iñigo. Y es que en un primer momento, el joven aseguraba que ese vídeo era de 2019, una excusa que Tamara creyó a pesar de que todos intentaban abrirla los ojos.

Tal es así, que la joven le pidió a su madre que también confiara en Iñigo: "Si veo que las cosas no son así, tomaré la decisión correcta", aseguraban la joven a Isabel Preysler. Horas más tarde, los acontecimientos daban un giro de 180 grados y todo apuntaba a que Iñigo había engañado a Tamara en más de una ocasión.

"Me siento liberada"

Tal y como relata la joven, decidió dejar su anillo de compromiso, coger a sus perras y algo de ropa y abandonar así el piso que compartía con el empresario. La joven se refugiaba en casa de su madre y ha confesado sentirse muy arropada por todas sus amigas, periodistas y mensajes que le han llegado desde las redes sociales.

Tamara se siente liberada con todo lo sucedido: "Hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea, por eso, cuando digo retratar a alguien es en todo, no solamente en las imágenes", afirma. La marquesa ha dado las gracias a sus amigos: "Solo puedo dar las gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quien me iba a casar", confiesa, llevándose todo el cariño del público.

"Sigo en estado de shock"

Pablo Motos le ha preguntado a Tamara cómo se siente después de los primeros días ya superados. Sin duda la historia de Tamara ha sido uno de los temas más comentados de los últimos días y el dolor para ella es inevitable: "Sigo en estado de shock durante ocho días", asegura, desatando las risas entre el público.

Tamara hace mucha terapia y según ha leído ahora viene la fase de la tristeza y la irá tras los primeros ocho días superados: "No voy a sentir dolor por lo que he perdido", ha puntualizado.