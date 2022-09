La irónica frase de Tamara Falcó cuando rompió con Iñigo Onieva: "Encima no sé ni lo que es un metaverso"

Una de las frases más sonadas y que más famosas se han hecho en la ruptura de Tamara Falcó con Iñigo Onieva fue la frase que la marquesa le dijo al empresario cuando rompieron: "Que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto acaba".

La colaboradora, que ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablar de cómo se enteró de la infidelidad de Iñigo, ha reconocido en el programa no saber lo que es un metaverso: "Encima no sé ni lo que es un metaverso", ha confesado. "Me suena a algo de 'Doctor Who', sabía que era muy pequeño", ha señalado.

Cristina Pardo ha apoyado a su compañera diciéndola que daba igual, que la frase quedaba bien en ese momento. Tamara Falcó ha continuado relatando su historia y como sucedieron los acontecimientos. A pesar de que al principio creyó en las palabras de Iñigo, y le pidió a su madre que también creyera en él, los acontecimientos cambiaron y fueron aparecieron más vídeos que confirmaban la infidelidad.