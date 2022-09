Tamara Falcó desvela la fecha de su boda y cuenta cómo fue su pedida de mano en 'El Hormiguero 3.0'

Tamara Falcó ha contado muy ilusionada en 'El Hormiguero 3.0' el bombazo del año: ¡Se casa! La colaboradora ha contado con todo lujo de detalles como fue ese momento en el que su novio, Iñigo Onieva, le ha pedido matrimonio: "Estábamos cenando y yo estaba tomando mi sopa de ayuno. Vi a Iñigo muy nervioso", ha comenzado relatando.

Al parecer fue el día en el que Tamara hace su descanso digestivo: "Iñigo me estaba insistiendo con darme un vino y me puso unas velas". Como sigue contando la propia Tamara, de repente, Iñigo le dijo que tenía dos regalos para ella uno en cada mano y que tenía que elegir.

"Fue todo muy bonito y creo que voy a ser muy feliz"

La joven acertó de lleno con la mano que eligió: "De un momento a otro se arrodilla y me dice que si me quiero casar con él", ha confesado. La colaboradora ha admitido que no se lo esperaba para nada: "¿pero, ahora? ¿Yo que voy todo el día producida y me lo pides el día que llevo mallas?", ha contado Tamara.

Su respuesta fue clara: Le dijo que sí y como ella misma cuenta se abrazaron aunque como cuenta Tamara, hubo un pequeño "percance" porque su futuro marido se empezó a encontrar mal por "la movida en la que se había mentido".

Lo cierto es que Tamara está muy feliz y ha enseñado su anillo de compromiso: "Fue todo muy bonito y creo que voy a ser muy feliz".

¡Ya tiene fecha de boda!

La colaborada ha dado la exclusiva en el programa y ha anunciado el día que se van a casar: "Si todo va bien, nos casaremos el próximo 17 de junio", ha afirmado. Lo cierto es que no pueden estar más felices con la noticia: "Espero que comamos perdices", ha señalado.

¿Cómo ha reaccionado la familia de Tamara con su boda?

Tamara Falcó también ha contado en el programa lo que ha dicho su familia tras comunicarles la noticia de que se casaba: "Les llamé para contarles todo", ha asegurado antes de contar que ahora Iñigo le tiene que pedir la mano a su madre de manera formal.

La colaborada ha detallado cómo se lo ha tomado su hermano Enrique Iglesias quien le ha deseado lo mejor y toda la felicidad del mundo. También ha desvelado dónde se va a casar, un lugar muy especial para ella: El Rincón. ¡Descubre todo los detalles en el vídeo de arriba!