CON CRISTINA PARDO

Los "políticos mediterráneos" han sido analizados por Cristina Pardo en su sección en 'El Hormiguero 3.0' contando con la visita del artista catalán Joan Manuel Serrat. La colaboradora nos ha mostrado ocasiones inéditas como Carles Puidemont cantando el 'Let it be' de Los Beatles, Jaume Matas hablando sobre las "viviendas de clase media" o las grandes perlas de Carlos Fabra. ¡Descúbrelo!