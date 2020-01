El Monaguillo triunfa gracias a la compasión de Ángela y Olivia Molina en 'El Hormiguero 3.0'

El Monaguillo viaja a Japón todas las semanas para traer a 'El Hormiguero 3.0' los objetos más chulos y divertidos y así sorprender a los invitados del programa presentado por Pablo Motos.

"Si no os gusta lo que trae, no tenéis que decir que sí que os gusta"

En esta ocasión ha traído lo mejor de la temporada, pero antes, Pablo Motos ha advertido a las invitadas, Ángela Molina y Olivia Molina sobre lo que suele ocurrir en esta sección: "Si no os gusta lo que trae, no tenéis que decir que sí que os gusta".

"Si te gusta... te lo puedo, incluso, regalar"

El Monaguillo, por su parte, ha intenta camelar a las actrices: "Si te gusta... te lo puedo, incluso, regalar".

Durante su sección, el colaborador ha asegurado que en Japón siempre hace un tiempo "malísimo" por lo que ha traído el 'paraguas irrompible'. Además, ha dejado fascinados a todos en el plató con el juego de las navidades, 'La isla de los pingüinos'.

Pablo Motos no ha querido dejar pasar la ocasión de decirle a El Monaguillo que últimamente está "en muchas cosas": la radio, el teatro, 'Tu cara me suena' y 'Me resbala', ¿le perjudicará en su trabajo en 'El Hormiguero 3.0'?