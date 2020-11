Apagar velas con música: la ciencia musical de Marron con la que sorprende a Raphael en 'El Hormiguero 3.0'

Marron ha preparado una ciencia musical para sorprender a Raphael en 'El Hormiguero 3.0': "Vamos a enseñar a la gente cómo podemos apagar velas a distancia con música usando un bajo".

El colaborador ha explicado que lo hará con el concepto de frecuencia de resonancia. ¡No te lo puedes perder!

APAGAR VELA CON RESONANCIA

Al soplar en el borde del “primer tubo” hacemos que este emita el sonido de su frecuencia de resonancia. Este sonido se traslada por el aire y entra en el “segundo tubo” haciendo que éste también entre en resonancia.

Cuando pasa esto, la onda que se genera en su interior crea un vientre (máxima amplitud, donde más se mueve el aire) en el extremo abierto, y un nodo (amplitud cero) en el extremo cerrado. Debido a esto se puede apagar la vela en el extremo abierto.

Además también suenan los armónicos de su frecuencia de resonancia, y estos generan más vientres y nodos en su interior, por ello además podemos apagar la vela en algunas zonas del interior (vientres).

Esta frecuencia de resonancia depende de la longitud y el diámetro del tubo, es decir, si los dos tubos no fueran iguales no podríamos apagar la vela ya que no resonaría el otro tubo.

En este caso, tendremos un bajo. Lo importante de este experimento es observar cómo, al tocar una nota fundamental, también se generan armónicos en otras frecuencias. Con una sola nota, apagaremos la nota fundamental, pero también el primer y segundo armónico.

Primera nota: DO (TUBO 1)

Primer armónico (TUBO 3)

Segundo armónico (TUBO 5)

Segunda nota: MI (TUBO 2)

Primer armónico (TUBO 4)

Segundo armónico (TUBO 6)

Tubo Jorge Salvador: LA

Tubo Main : SOL#