Peter Vives: "No os aconsejo besar a una chica con un bigote falso"

Nos han visitado dos de los actores de la serie de Antena 3 “El tiempo entre costuras”, Peter Vives y Alba Flores, que interpretan, respectivamente, al periodista británico Marcus Logan y a la ayudante de la protagonista, Jamila.

Peter y Alba nos contado cómo están viviendo el enorme éxito de esta ficción basada en el best seller de María Dueñas que, justo después de “El Hormiguero 3.0”, ha emitido su sexto episodio.

En el caso de Alba Flores, afirmaba sentirse muy feliz por el trabajo realizado "es agradable ver como el esfuerzo por tu trabajo es recompensado" comentaba la joven actriz. Al provenir de un linaje de artistas también comentaba el apoyo por parte de su familia por continuar la profesión. Además Pablo Motos ha destacado lo alabado que ha sido el acento marroquí que ha conseguido Alba Flores al interpretar a Jamila. Alba comentaba que había estado estudiando el acento junto a una chica marroquí para hacerlo lo más parecido posible.

Por otro lado, Peter Vives se ha convertido en el nuevo galán de la televisión y nos ha comentado que tal lleva la fama "todavía no me paran mucho por la calle" afirmaba el actor, además nos ha contado una pequeña anécdota sobre el rodaje de la serie. Su personaje lleva bigote y cuando lo decidieron él lo llevaba afeitado, por lo que para poder grabar hasta que le creciera su propio bigote le tuvieron que poner uno falso y comentaba que no había sido muy cómodo. "No intentéis besar a una chica con un bigote falso" sentenciaba el actor.

Trancas y Barrancas juegan con Peter y Alba al 'Plecio Justo' donde los invitados tienen que adivinar el precio de los objetos comprados en los bazares chinos.

Conciencia Urbana, el arte de improvisar

Recibimos en el plató de El Hormiguero 3.0 a Pedro y Adán conocidos como "los improvisadores del metro de Madrid" son 'Conciencia Urbana' y dominan el arte de la improvisación han revolucionado las redes sociales con sus vídeos. En el programa nos han arrancado unas cuantas sonrisas con su arte y su agilidad mental.

Así bebe el té Anna Simon

Anna Simon nos trae una día más las formas más originales de por ejemplo, comer una hamburguesa, beber una taza de té o cerrar la bolsa del pan de molde una vez has perdido el típico alambre con el que normalmente se sujetan estas bolsas en su sección de 'Formas originales de cosas cotidianas'

Llamando al 'Señor de las bolas'

En esta ocasión nuestra cámara oculta se encuentra en un parque infantil de bolas de colores. Los pequeños disfrutan jugando hasta que Jandro pierde el teléfono móvil sin querer. No obstante un pequeño amigo les advierte que pueden encontrar el móvil perdido si llaman al "Señor de las bolas" que habita en el parque.

Soplete sacacorchos

Imagina que vas a casa de un amigo y este no tiene sacacorchos pero sin embargo tiene un soplete, pues no hay problema. Marron nos enseña como descorchar una botella con un soplete. El calor de la llama hace que los gases del interior de la botella se expandan generando un aumento de presión que hace que el corcho salga de la botella.