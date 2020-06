Omar Montes habla en 'El Hormiguero 3.0' sobre su próxima compra: ¡un avión!

"¿Es verdad que te quieres comprar un avión?", Pablo Motos sorprendía a Omar Montes con esta pregunta durante la entrevista.

El invitado de esta noche ha estado buscando en páginas de segunda mano, pero no se termina de fiar porque cree que la gente truca los kilómetros: "Igual te dicen que es un avión nuevo y luego resulta que se han ido a Australia con él".

¿Cuánto cuesta un avión?

"Te has ido al de los presidentes, yo soy un cantantuncho"

Pablo Motos ha estado mirando algunos modelos, que el artista ni contempla: "Te has ido al de los presidentes, yo soy un cantantuncho".

Juntos han visto varios aviones, ofertas y hemos descubierto el gusto de nuestro invitado.

Además, el cantante ha contado los motivos por los que no se fía de determinadas personas: "¡A mí no me gusta!".