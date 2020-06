Las palabras de arrepentimiento de Omar Montes sobre su fiesta ilegal: "Di una imagen horrorosa y lo asumo"

Omar Montes ha inaugurado la semana de 'El Hormiguero 3.0' con invitados y público en el plató tras el fin del estado de alarma y la llegada de la 'nueva normalidad'.

El artista está celebrando además su cumpleaños en el programa de Pablo Motos y ha llegado con un detalle para el presentador bajo el brazo: unos guantes de boxeo.

Omar Montes: "No pretendo ser referente de nadie"

Durante su entrevista, Pablo Motos ha preguntado sobre la polémica de la fiesta ilegal en la que se vio envuelto Omar Montes. El cantante se ha mostrado arrepentido con su respuesta: "No soy ejemplo de nada".

El motivo fue un trabajo al que acudió pero confiesa que no estuvo acertado y dio "una imagen horrorosa". Con sinceridad, Omar Montes confiesa que no quiere dar esa imagen porque aunque no muestre su vida privada, tiene "muchas personas a mi cargo".

Descubre en el vídeo la historia al completo.