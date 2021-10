Arturo Pérez-Reverte compara al lenguaje con una planta: "Soy antiinclusivo radical en defensa propia"

Arturo Pérez-Reverte, que ha presentado en 'El Hormiguero 3.0' su nuevo libro 'El Italiano', ha dado su opinión sobre un tema siempre polémico como el lenguaje inclusivo. La conversación con Pablo Motos ha derivado en este tema después de que el presentador le preguntara por la diferencia entre la corrección política y la censura, lo que el escritor ha aprovechado para explicar que hemos creado "una religión hecha de virtudes que creemos exportable" pero que choca con las culturas árabe o china.

"Lo que no puedo hacer es, para caer bien a 'x' número de personas, violentar mi mirada", ha dicho a continuación para adentrarse en las "ofensivas muy duras" que ha tenido "de feministas ultrarradicales". "Yo necesito que la lengua española, con la que trabajo, sea limpia, eficaz, práctica", explica, por lo que su oposición al lenguaje inclusivo es "en defensa propia".

"Cuando pretende el feminismo ultrarradical meterse en estas cosas, yo me burlo o me río, y eso es lo que hay sectores que no perdonan", defiende.

Pérez-Reverte ha reconocido que la Academia de la Lengua era machista "porque la sociedad era machista", pero "está cambiando" e incorporando mujeres hasta que quede equilibrado.

