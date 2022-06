Omar Montes confiesa los secretos de su camerino: "Me he vuelto un sibaritas, no te lo puedo negar"

Omar Montes ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para hablarnos de su nuevo proyecto, un tema que será todo un exitazo este verano. El artista ha hablado con Pablo Motos, entre otras muchas cosas, de su barrio de siempre y de sus orígenes: "Te has vuelto muy estrellita ¿no es así?", ha señalado Pablo Motos.

El artista ha reconocido que se ha vuelto muy sibaritas y ha desvelado qué en su camerino antes de actuar siempre hay conguitos blancos y jamón: "Los conguitos blancos no me hacen mucha gracia, pero si están ahí es porque me aprecian", señala.

Montes asegura que si hay conguitos y tiene que cantar dos o tres canciones más las canta.

¡Momentazo en el vídeo de arroba!

Por si también te interesa...

Omar Montes estrena en exclusiva en 'El Hormiguero 3.0' su videoclip 'La llama del amor'