María León y Dani Rovira llenan ‘El Hormiguero 3.0’ de aires orientales para presentar la película 'Los Japón'

La nueva película de ‘Los Japón’ ha llenado ‘El Hormiguero 3.0’ de humor y aires orientales de la mano de Dani Rovira y María León. Para homenajear esta película hemos realizado un divertido homenaje con un “juego absurdo” con toques orientales. Pablo Motos ha explicado la dinámica del juego que consistirá en una “diana ciega”. María León y Dani Rovira se batirán en duelo para ser los ganadores de este divertido juego.

''Yo funciono muy bien desde la frescura''

Todos los actores tienen sus pequeños secretos, y Dani Rovira es uno más en este aspecto. El actor ha desvelado en la sección de Trancas y Petancas '¿Lo has hecho o no no las hecho?' que acudió a un rodaje sin saber sus diálogos del guion. El actor prefiere acudir al rodaje con los textos frescos, que sea la primera vez que los dice. ¡Increíble!

Los actores han desvelado cómo su vida tras el rodaje de esta película. Rovira se ha tenido que remontar muchos años atrás para hablar sobre este nuevo proyecto que está basado en una historia casi real.

"Estamos en el programa más polémico de la televisión y Pablo Motos es capaz de hacer cualquier cosa"

Esta temporada del programa ha sido muy movida para Pablo Motos, el presentador ha sido protagonista de infinidad de titulares. Nuria Roca ha repasado todos los titulares para demostrar que “estamos en un programa muy polémico".