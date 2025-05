Ilia Topuria se lanza con la guitarra en El Hormiguero... ¡y Antonio Banderas aparece por sorpresa!

Ilia Topuria no deja de sorprender. El campeón del mundo de la UFC visitó El Hormiguero y, además de hablar de su carrera y su filosofía ante las críticas, reveló su nuevo hobby: está aprendiendo a tocar la guitarra.

Pablo Motos, siempre dispuesto a poner a prueba a sus invitados, no tardó en lanzarle un reto: interpretar "El Mariachi", una canción muy especial para el luchador. Aunque Topuria avisó con humor: "Espero que la gente no se ofenda, voy a hacer el ridículo, pero por ti lo hago", no dudó en aceptar.

Ambos se sentaron con la guitarra en mano, pero lo que parecía un momento divertido se convirtió en un momentazo televisivo: ¡Antonio Banderas apareció por sorpresa en la pantalla!

"Te estoy escuchando tocar la guitarra y estoy pensando qué buen presentador", bromeó el actor entre risas. Y para rematar, Banderas no dudó en cantar "El Mariachi" en directo, regalando uno de los momentos más inesperados y emocionantes de la noche.

Topuria estaba muy agradecido: "Gracias por regalarme este momento que no voy a olvidar nunca", señaló.

Entre risas, música y sorpresas, El Hormiguero volvió a dejar claro por qué sigue siendo uno de los programas más vistos. Y Topuria, una vez más, demostró que no le teme a nada... ni siquiera a desafinar un poco.