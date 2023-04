¿Cómo será la petición de mano de Tamara Falcó?: "Me apetece que se conozcan las familias"

Tras la visita de Michelle Jenner y Ana Polvorosa, llega el turno de la tertulia. Tamara Falcó, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo han vuelto como cada jueves para contarnos los momentos más importantes de la actualidad.

Pero antes, Tamara Falcó ha desvelado que el sábado será la pedida de mano con Iñigo Onieva, un momento muy especial antes de su boda: "Es cuando se conocen las familias, hay discursos e intercambio de regalos", ha señalado.

La colaboradora ha contado que serán 25 personas en la pedida de mano: "Estoy muy agradecida con la joya que me regalaron así que no me tienen que regalar nada, lo que quiero es que se conozcan las familias", ha comentado en 'El Hormiguero'.

Ante las preguntas del resto de colaboradores, Tamara ha explicado que la idea es que se conozca la familia de Iñigo con la familia de Tamara, además ha reconocido que en su familia son mucho de discursos: "Preparaos para la boda, es que nos encanta un micro. Mi hermano lo hace muy bien", ha señalado.

Seguro que será un día muy bonito y que nos contará con más detalle la próxima semana en 'El Hormiguero'.