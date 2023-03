Tamara Falcó, de los nervios con Íñigo Onieva por su boda: “Decide todo, me fastidia”

Poco a poco se van sabiendo más detalles sobre la inminente boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La colaboradora de 'El Hormiguero' aprovecha la tertulia de actualidad de los jueves para ir soltando pequeñas píldoras de información, y las últimas noticias ha dejado a sus compañeros con la boca abierta.

Pablo Motos ha preguntado por cuál de los dos está más nervioso, y la Marquesa de Griñón no ha dudado en la respuesta. Claramente ella porque... ¡Íñigo es el que elige todo! "La boda es de la novia", ha comentado en tono burlesco Tamara Falcó, ya que ella observa cómo su prometido decide absolutamente todo.

"No ha decidido mi vestido porque no lo ha visto"

La Marquesa ha revelado que han contratado a una empresa para montar una página web, pero Íñigo ha construido paralelamente otra página para proponérsela a ellos: "¿Entonces para qué les contratamos?" se pregunta Tamara ante la nueva faceta de wedding planner de Onieva.

"No ha decidido mi vestido porque no lo ha visto", ha comentado Tamara, desatando las risas de sus compañeros. Aunque, al final, ha reconocido que las decisiones de Íñigo van bien encaminadas: "Coincidimos bastante pero me fastidia", ha sentenciado la Marquesa.