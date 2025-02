"Tenía muchas expectativas": las palabras de El Cordobés tras lo ocurrido en la apnea

Manuel Díaz logró el viernes la mejor puntuación de la temporada en la apnea y además, se colocó el tercero en el ranking global. El torero aguantó 4:30 minutos bajo el agua, superando a Feliciano y muy cerca de superar a Rosa López y Jorge Sanz.

El Cordobés se llevó un sabor agridulce a pesar del gran resultado, por esperaba conseguir un poco más como lo había logrado en los ensayos: "Un día hice 4:45 minutos bajo el agua y eso crea muchas expectativas", asegura.

Pero como él mismo dice, no es igual los ensayos que gala en directo: "Hoy me notaba el corazón un poco más acelerado y mira que yo soy muy tranquilo", asegura.

Una gala de mucho nivel con una sorpresa

Manuel nos ha contado que se ha llevado una enorme sorpresa al ver que a su mujer tras hacer la apnea: "Me quedé muy sorprendido de que mi mujer me haya puesto el batín, no me lo esperaba para nada, pensaba que estaba viendo visiones", confiesa.

Una gala de mucho nivel en la que los concursantes se han superado con todos los retos: "La gala era una gala muy fuerte con desafíos muy importantes, así que estoy contento", señala en exclusiva. ¡Revive su entrevista en el vídeo de arriba!