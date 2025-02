El enfado de El Cordobés con Juandi por sacarle antes de tiempo: “¡Qué te ibas Manuel, te ibas!”

El Cordobés ha vivido una de las pruebas más duras de El Desafío con una mezcla de emoción y enfado. Su prueba en la apnea le llevó a alcanzar 4 minutos y 30 segundos bajo el agua, consiguiendo la tercera mejor marca de El Desafío en 5 temporadas. Sin embargo, su salida del tanque de agua no fue la esperada: en lugar de celebrar el logro, el torero se mostró visiblemente frustrado con su entrenador, Juandi Alcázar, quien tomó la decisión de sacarlo del agua antes de que llegara a su límite absoluto.

Nada más salir, aun recuperando el aliento, el concursante miró a su entrenador con una expresión de indignación: “¡Pero por qué me has sacado!”, le dijo. A lo que Juandi respondió: “Te tenía que sacar, lo siento, no podía dejarte más”, priorizando la seguridad del concursante. Pero El Cordobés, todavía con la adrenalina por las nubes, no terminaba de aceptar la decisión.

El momento de mayor tensión llegó cuando Juandi intentó hacerle entender el riesgo que había corrido: “¡Qué te ibas, Manuel, te ibas!”, le advirtió el entrenador. Sin embargo, Manuel, reflejó su desacuerdo: “Me iba, dice… y estaba ahí dentro metido”, dejando claro que él sentía que aún tenía fuerzas para seguir.

A pesar de su enfado, Juandi trató de calmarle y hacerle ver la magnitud de lo que acababa de conseguir: “No podías aguantar más, sonríe porque ha sido una pasada”. Poco a poco, Manuel fue asimilando la situación y, aunque la rabia por no haber decidido por sí mismo cuándo salir del agua seguía presente, su resistencia dejó a todos impresionados.