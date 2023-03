La conmovedora felicitación de Roberto Leal a Ana Guerra: “Viva tú y la madre que te parió”

Ana Guerra se ha coronado como la ganadora de la tercera edición de 'El Desafío', un premio a su constancia a lo largo de las semanas.

La emoción y las lágrimas inundaron el plató del programa, y no han parado de llegar las felicitaciones hacia la nueva campeona. Pero, entre ellas, hay una que destaca sobre otras: la de Roberto Leal.

El presentador de 'El Desafío' ha tenido unas palabras muy bonitas hacia Ana Guerra, hasta con un toque casi paternales. "Te he visto cruzar la pasarela, te he visto bailar, te he visto luchar, crecer, reír y llorar de emoción", comienza Roberto en su post de Instagram.

Recordemos que el presentador y la concursante coincidieron juntos en Operación Triunfo 2017, cuando Ana Guerra se dio a conocer para arrancar con paso firme su carrera en el mundo de la música. Pero, sin el micrófono en la mano, la artista ha demostrado ser un auténtico todoterreno en todo lo que se propone.

Roberto Leal ya está ansioso con qué se va a aventurar Ana Guerra en el futuro, no sin antes felicitarle por su merecida victoria en 'El Desafío': "Viva tú y la madre que te parió", comenta el presentador.