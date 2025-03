Victoria de Marichalar se despide de El Desafío: "Ha sido un regalo para mí, me he superado"

Llegó el momento de cerrar una de las ediciones más extraordinarias de El Desafío. Susi Caramelo, Victoria de Marichalar, Lola Lolita y Gotzon Mantuliz nos cuentan cómo han vivido esta temporada en la que la emoción y la superación han sido las grandes protagonistas.

"Aguanté tres minutos debajo del agua sin ahogarme, esa habilidad no me la esperaba", comenta Susi Caramelo cuando le preguntamos por las habilidades que ha aprendido en El Desafío. Para ella, su mayor miedo han sido las alturas: "No pensaba nunca que iba a ser capaz de hacer algunas cosas", admite.

"Ha sido una experiencia brutal"

Para Victoria de Marichalar, su participación en El Desafío ha sido de superación gala tras gala: "Ha sido un regalo para mí, me he superado en cada desafío y ha sido una experiencia brutal", comenta. Victoria nunca pensó que iba a bailar en la tele: "Ni me imaginaba que me iba a encerrar en una urna que se iba a llenar de agua", admite.

Lola Lolita se lleva la experiencia de haber hecho cosas que jamás pensaba que iba a hacer: "Me he enfrentado a lo largo de todo el programa a mi miedo a las alturas", cuenta en esta entrevista.

Para Gotzon, el ganador de la edición, su paso por el concurso ha sido espectacular: "La experiencia ha sido increíble, he hecho cosas que no me hubiese imaginado a hacer", afirma. Además, el concursante asegura que se lleva a gente muy especial.