Comprar en TikTok: cómo se hace y qué ventajas tiene

Si TikTok ya era una de las redes sociales más utilizadas en España, ahora también quiere convertirse en una plataforma de compras. Desde hace unos meses, la compañía ha lanzado oficialmente TikTok Shop en nuestro país, una nueva funcionalidad que permite a los usuarios comprar y vender productos directamente desde la app.

Tal y como explica la propia plataforma, se trata de "una nueva forma para que los usuarios españoles descubran y compren directamente de vendedores y marcas españolas". Y lo cierto es que ya hay empresas que han dado el paso, como Oh Juliette, especializada en vestidos de fiesta, o la marca de cosmética Cocunat.

Según los datos más recientes de We Are Social y el propio TikTok, la plataforma cuenta con más de 20 millones de usuarios en España y más de 1.500 millones en todo el mundo, esta app se ha consolidado como una de las redes sociales más populares del momento. En nuestro país, más de la mitad de los internautas (53,4%) ya la utilizan, y además lidera en tiempo de uso, con una media de 28 horas al mes por usuario. Con estas cifras, no es de extrañar que la plataforma quiera ir más allá del entretenimiento.

¿Cómo se compra en TikTok Shop?

TikTok Shop integra varias formas de compra directamente dentro de la aplicación, todas diseñadas para ofrecer una experiencia sencilla y atractiva:

LIVE Shopping: los creadores y vendedores pueden integrar productos en sus directos. Durante la retransmisión, muestran sus artículos, interactúan con la audiencia y responden preguntas en tiempo real. Esta función convierte cada livestream en una experiencia de compra en vivo, que combina lo mejor de una tienda física con la comodidad de comprar desde casa.

Compra directa en el Feed Para Ti: mientras los usuarios ven vídeos en su feed, pueden encontrar productos destacados en ellos. Si algo llama la atención, basta con hacer clic para acceder a la página del producto y comprarlo directamente sin salir de la app.

Escaparates de productos: los perfiles de marcas y creadores pueden incluir una sección de tienda, donde los usuarios pueden explorar artículos, consultar reseñas, detalles de envío, devoluciones y mucho más.

TikTok Shop de Cocunat | TikTok

¿Qué ventajas ofrece TikTok Shop?

TikTok apuesta por una experiencia de compra simple, segura y entretenida. Los usuarios pueden identificar fácilmente los productos disponibles, hacer clic sobre ellos y acceder a todos los detalles del producto. Además, es posible contactar directamente con el vendedor desde la misma plataforma.

Según la propia empresa, su objetivo es "que los usuarios tengan una experiencia de compra entretenida, positiva y segura en la aplicación, antes, durante y después de la compra".

Esta nueva funcionalidad no solo permite a las marcas acercarse de forma directa a sus consumidores, sino que también ofrece a los creadores de contenido una nueva fuente de ingresos al integrar productos en sus vídeos o directos.

Con TikTok Shop, ya no se trata solo de ver vídeos, sino que también puedes descubrir productos, inspirarte con recomendaciones y comprarlos sin salir de la app de forma segura y rápida.