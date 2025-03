De odiar la televisión a convertirse en finalista: así ha sido la trayectoria de Lola Lolita en El Desafío

Desde el primer día, Lola Lolita tuvo que enfrentarse a pruebas que la sacaban completamente de su zona de confort. La influencer pasó de brillar en las redes sociales a hacerlo en desafíos de gran dificultad, y aunque en un principio tenía sus dudas de que este programa fuera para ella, ha demostrado que puede conseguir lo que se proponga. Sin duda, su evolución ha sido una de las más sorprendentes de la edición, convirtiéndose en una de las finalistas más destacadas.

De los miedos a la gran final

Uno de los momentos más recordados de su paso por el programa fue su imitación de Shakira, en la que tuvo que dejar a un lado los Tik toks para hacer un baile con las mejores canciones de esta estrella del pop, un reto que dejó sin palabras al jurado al convertirse en una auténtica artista sobre el escenario.

El reto que cambió su trayectoria

Si hubo un desafío que marcó un antes y un después en la trayectoria de Lola, fue sin duda el número de pole dance de la primera semifinal. Con la ayuda de su novio, Isaac Belk, la influencer logró realizar una actuación impecable, llena de elegancia, técnica y coordinación. Este número no solo supuso su victoria en la gala, sino que también la hizo coronarse como finalista, confirmando que su evolución en el programa ha sido espectacular.

Superando sus propios límites

Lola Lolita también ha vivido momentos realmente duros en El Desafío. Uno de los más exigentes fue la apnea, una prueba en la que debía aguantar la respiración bajo el agua durante el mayor tiempo posible. A pesar de la presión y la angustia, logró mantenerse casi tres minutos sumergida, un tiempo impresionante, pero la experiencia la llevó al límite.

Aunque no todo han sido victorias. En algunas galas, la frustraciónse hizo presente, especialmente en aquellos retos donde las cosas no salieron como esperaba. En la escafandra, al no lograr liberarse a tiempo antes de que el agua cubriera su cabeza, vivió una situación angustiante que la dejó entre lágrimas y ganas de rendirse. Aun así, su capacidad para levantarse tras cada tropiezo la ha convertido en una de las concursantes más queridas de la edición.

Una finalista con ganas de más

A pesar de los altibajos, Lola Lolita ha demostrado que en El Desafío no hay reto imposible cuando se pone el corazón en cada prueba. Ahora, con todo lo aprendido, está lista para darlo toda una vez más y luchar por la victoria. ¿Logrará llevarse la victoria? Eso está por verse, pero lo que es seguro es que ya ha ganado algo mucho más valioso: la admiración de quienes han seguido su impresionante recorrido en El Desafío.