El lado más vulnerable de Lola Lolita: así fue su peor ensayo en El Desafío lleno de chillidos, lágrimas y arcadas

Lola Lolita ha vivido, posiblemente, uno de los peores momentos de su vida al enfrentarse a su mayor miedo: la altura.

La influencer protagonizó un reto en el que debía ir saltando de columna en columna a cinco metros de altura. Y, a pesar de ser un temor al que le tiene pánico, ¡Lola Lolita lo ha superado en apenas 35 segundos!

Detrás de esta hazaña hay mucho trabajo detrás. Antes de cada prueba, en El Desafío podemos ver los ensayos previos, así como las sensaciones de los concursantes. Pero con Lola Lolita hemos ido más allá para descubrir imágenes inéditas de un ensayo cargado de chillidos, lágrimas, tos, arcadas... ¡y hasta insultos!

“¡No me puedo mover hoy, coño!”, gritaba Lola Lolita desde las alturas, completamente inmóvil e incapaz de avanzar mientras ensayaba la prueba, lo que era caldo de cultivo para algunas bromas por parte del equipo.

“Lo siento, es que cuando estoy nerviosa me pongo muy agresiva”, se disculpaba Lola Lolita ante su arrebato de furia. La influencer avanzaba chillando, a lágrima viva, y hasta al punto de no parar de toser y de tener arcadas. ¡Dale al play y no te pierdas estas imágenes inéditas de su ensayo!