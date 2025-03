"No hay que mirar lo que no se ha hecho, sino lo poco que ha faltado": El Cordobés celebra lo poco que le ha faltado

Feliciano López no ha quedado satisfecho con su desempeño en la primera semifinal de El Desafío. A pesar de haber entrenado intensamente con Walter, el concursante no ha logrado completar la parte más difícil de su reto: encajar el coche y subir la rampa: "Tampoco tenía una visibilidad muy buena con los espejos y no ha podido ser", ha explicado decepcionado.

Aunque sabía que la prueba era complicada, Feliciano tenía la esperanza de mejorar su posición en la clasificación: "Tenía mucha ilusión, pensé que me serviría para remontar un poco". Sin embargo, el resultado no ha sido el que esperaba, lo que le ha dejado un sabor amargo en esta última fase del concurso.

Por otro lado, El Cordobés tampoco ha conseguido completar su reto, pero su actitud ante la derrota ha sido muy diferente. El concursante logró avanzar 14 metros con la bicicleta, pero le faltó el último tramo para terminar la prueba. Lejos de frustrarse, se lo ha tomado con humor y como un desafío para el futuro: "Para el próximo día, bebemos menos botellines y la ponemos un poquito más corta", ha dicho entre risas.

A pesar de no haber alcanzado el objetivo, ha celebrado su esfuerzo como si hubiera conseguido la máxima puntuación: "No hay que mirar lo que no se ha hecho, sino lo poco que ha faltado", ha concluido. Sin duda, dos enfoques distintos ante la dificultad, pero con un mismo objetivo: darlo todo en la recta final del programa. No te pierdas el gran programa que se avecina!