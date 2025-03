“He estado a punto de abandonar”: El Cordobés falla con su equilibrio sobre botellines

El Cordobés se enfrenta a una de las pruebas más complicadas de la noche. El torero tendrá que hacer equilibrio sobre botellines de cerveza montado en una bicicleta: “¿No sería mejor que nos los bebiéramos?”, señalaba antes de comenzar los ensayos.

Para el concursante ha sido un entrenamiento muy duro: “Es una locura, no es nada fácil. La rueda es más grande que la botella”, apuntaba. El Cordobés ha reconocido que ha estado a punto de abandonar el reto.

320 botellines, 15 metros de largo y 5 metros de altura. El Cordobés ha tenido tres oportunidades para recorrer en bicicleta el recorrido... ¡y casi lo consigue!

En la primera se ha quedado a muy poco de hacerlo. Lamentablemente no ha superado el reto ya que no ha logrado el recorrido completo en ninguna de las tres oportunidades que ha tenido: “Estaba en la primera”, señalaba tras no conseguirlo.

Estas son las cosas que pueden ocurrir en El Desafío porque en el programa todo puede cambiar.