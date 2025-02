“¡Me dejo matar si sé que estás tú!”: El Cordobés se emociona al ver a su mujer tras su prueba de apnea

Visiblemente agotado y todavía en shock por el esfuerzo, El Cordobés apenas podía creer que su mujer estuviera frente a él. Al verla con su albornoz, exclamó: “Espérate un segundo, ¡si es Virginia!”.

Entre el cansancio y la sorpresa, El Cordobés se olvidó de abrazar a Virginia, pero ella se convirtió en su mayor apoyo cuando más lo necesitaba. “Me dejo matar si sé que estás tú”, le dice entre risas, expresando cómo su presencia le ha dado la fuerza necesaria para seguir adelante.

A pesar de la emoción, la preocupación de El Cordobés por haber salido del agua antes de tiempo sigue presente: “Si yo aguantaba un rato más...", comenta, a lo que Virginia responde: “Él es el que sabe”, haciendo referencia a Juandi, su entrenador.

Con su característico toque de humor, El Cordobés no duda en elogiar a su mujer: “La veo y digo, esta es nueva, no la he bicheado todavía. Qué guapa estás, gordita”, provocando una sonrisa en Virginia. Sin lugar a duda, un momento que, más allá de la prueba, refleja el amor entre ambos.