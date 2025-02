"Me da un poquito de miedo": así afronta El Cordobés la temida apnea en el séptimo programa de El Desafío

La apnea es una prueba por la que tarde o temprano tienen que pasar todos los concursantes de El Desafío. Para esta séptima gala, será El Cordobés el que intente aguantar el mayor tiempo posible bajo el agua con la ayuda de Juandi, con el que ha estado entrenando durante toda la semana.

"Me da un poquito de miedo", ha confesado el concursante al pensar en la dificultad del reto. Aguantar sin respirar bajo el agua no es tarea fácil y para poder marcar un buen tiempo se necesita mucha preparación y, como no, seguir los consejos de un experto como Juandi.

Eso sí, a El Cordobés le ha animado ver lo bien que ha hecho la prueba de la apnea su compañero Roberto Brasero y asegura que intentará dar lo mejor de sí mismo para marcar un buen tiempo y quién sabe si superar a sus compañeros.

