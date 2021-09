Tras su programa número 100, los ‘Libérrimos’ persisten: “Si algo tiene que pasar, pasará”

Llegar a 100 programas no es nada fácil, y los ‘Libérrimos’ eran más que conscientes. Para Ana era algo que no entraba ni en el mejor de sus sueños, pero está claro que con el equipo que hacen son capaces de 100 y muchos más. La dinámica en ‘Boom’ es muy especial, un día estás y al otro puede que no, por eso todos destacan en la importancia de vivirlo como si fuera el último.

En televisión todo se hace más intenso, tanto lo bueno como lo malo, y para ellos, su mejor premio es haber forjado la relación que tienen. Complicidad sería quedarse cortos y superan el tópico de ser como una familia. Han conseguido una relación tan estrecha, que no entiende ni de desconfianza ni desapego.

Y es precisamente, esa confianza a ciegas que tienen los unos en los otros, lo que les ha hecho llegar a rozar el bote con la punta de los dedos. Todavía se sigue resistiendo, pero en el programa 98 estuvieron más cerca que nunca. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y como dice Alberto, cada vez que llegan a la bomba final podría ser el día. Si algo tiene que pasar, pasará, pero hasta entonces, ese escalofrío que pasa por sus nucas día sí, y día también.

¡No te pierdas todo lo que nos han contado!