Shannen Doherty revela su lucha "desesperada" por ser madre en medio de los tratamientos contra el cáncer

Shannen Doherty se está abriendo como nunca a través de su podcast Let's Be Clear. En su último episodio publicado este 1 de enero de 2024 la actriz de Embrujadas ha estado hablando con su oncólogo el Dr. Lawrence Piro. Así, en una parte de la entrevista la intérprete reveló el deseo que había podido tachar gracias a su médico.

Pero, a lo largo de la charla, Shannen se abre sobre aspectos muy personales como es la maternidad. Así, Doherty revela su lucha para ser madre y que llegó a someterse a tratamientos de FIV (Fecundación in vitro) durante su matrimonio con Kurt Iswarienko.

Shannen Doherty y Kurt Iswarienko | Gtres

Aunque, cuando le diagnosticaron cáncer en el año 2015 llegó a pensar que estos tratamientos podrían haber sido la causa de su enfermedad: "Creí que la razón por la que tuve cáncer fue porque hice FIV".

"Muchas otras mujeres que conocía se sometieron a FIV y terminaron teniendo cáncer de mama también, y los números comenzaron a acumularse en mi cabeza", comenta sobre cómo la casualidad llegó a provocar ese pensamiento. "Si tienes una célula que está un poco inestable y que está a punto de girar, propagando el cáncer (bla, bla, bla), todas las hormonas que estás bombeando a tu cuerpo a través de la FIV podría aumentar esa oportunidad. Ese era al menos mi pensamiento".

Sus deseos de ser madre hicieron que, cuando entró en remisión en el año 2017, no quisiera tomar un medicamentocontra el cáncer de mama llamado tamoxifeno destinado: "No quiero decir que tomé una decisión muy desinformada, soy una investigadora, soy incondicional. Mi decisión, en ese momento, se basó en hechos que conocía, que había investigado y, de hecho, usted siguió animándome a tomar tamoxifeno y yo dije: Por supuesto que no".

Para después el Dr. Piro puntualizar que quería seguir siendo madre. A lo que la actriz de Sensación de Vivir responde: "Desesperadamente". "No sólo quería un hijo para mí, sino que lo quería para mi marido, lo quería para nuestro matrimonio, quería que él también cumpliera esa parte de sí mismo. Parecía un riesgo calculado que no era tan malo asumir".

Actualmente Shannen ya esta separada de su marido después de revelar ella misma que se enteró que llevaba 2 años siéndole infiel cuando la tenían que operar del cerebro. Pero, aunque ahora está divorciada, recientemente reveló a ET que la idea de ser madre sigue estando presente:

"He considerado la adopción y todo tipo de opciones diferentes. Creo que lucho mucho con mi diagnóstico de cáncer y con lo justo que es. Estoy en tratamiento y voy a ver si ese tratamiento funciona. Veré lo que está por venir, qué ensayos clínicos, y si siento que puedo dedicarle el tiempo suficiente a un niño, entonces definitivamente lo haré", se sinceraba.