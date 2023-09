Sophie Turner vive en el apartamento de Taylor Swift junto a sus hijas en medio de su amargo divorcio con Joe Jonas

La inesperada noticia de la separación de Joe Jonas y Sophie Turner ha dejado a todos conmocionados después de que se confirmara la solicitud de divorcio por parte del cantante de los Jonas Brothers. Sin embargo, parece que su intención de llevar a cabo un divorcio amistoso no está dando resultado y la pareja de actores se ha visto envuelta en una lucha por la custodia de sus hijas nacidas en 2020 y 2022.

Recientemente, Turner ha demandado a Jonas alegando que tiene a sus hijas "retenidas injustamente" en Nueva York al negarse a darle los pasaportes de las menores para mudarse junto a ellas a la tierra natal de la actriz, Reino Unido. El propio Joe se ha pronunciado al respecto y ha negado dichas acusaciones, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Como resultado, ambos han firmado una orden de consentimiento provisional por la que tanto a Joe como a Sophie se les prohibe sacar a las pequeñas de Nueva York hasta que tenga lugar el juicio.

En medio de la batalla, Turner ha sido vista pasando mucho tiempo junto a Taylor Swift, la ex del cantante quien, no solo le ha brindado un gran apoyo durante estas semanas a la actriz de Juego de Tronos sino que, ahora también le ha prestado uno de sus apartamentos de Nueva York para que se hospede junto a sus hijas hasta que la cuestión de la custodia se solucione, según ha informado Page Six.

Además del apartamento en el que la propia Swift vive, tiene un segundo apartamento que compró como propiedad de inversión ubicado en el barrio neoyorquino de Tribeca en el cual se está hospedando Turner junto a sus hijas.

Parece que Sophie fue vista llevando a sus hijas y, además, una cuna plegable y dos maletas, junto a una camioneta que estaba aparcada al lado de dicho apartamento. Abrochó el cinturón de sus hijas y, acto seguido, se despidió de ellas con la mano y volvió de nuevo al interior del apartamento mientras la camioneta se alejaba.