Natasha Klauss aclara si invitó a sus compañeros de 'Pasión de Gavilanes' a su boda

El pasado 17 de junio Natasha Klauss se casó con el empresario Daniel Gómez en una romántica boda que celebraron en una hacienda en Bogotá.

La actriz, quien interpretó a Sarita Elizondo en 'Pasión de Gavilanes', estaba radiante vestida de novia con un vestido de corte princesa que quiso coronar con una tiara.

Klauss ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde vemos un pequeño resumen de algunos momentos destacados del enlace: "Desde la bajada de la novia, donde me estaban arreglando, hasta la llegada de la ceremonia donde mi adorado Jorge Cao me llevo de la mano hasta el altar", escribe.

Así, observamos que el padrino de la boda fue el actor de 'Pasión de Gavilanes' Jorge Cao, quien interpretaba al abuelo Martín. Pero... ¿Asistieron otros actores de la telenovela al evento?

En las imágenes que hemos podido ver de la boda no aparecen ni Paola Rey, Mario Cimarro, Juan Alfonso Baptista, Danna García o Michel Brown, el resto de protagonistas de 'Pasión de Gavilanes'.

Así, Natasha ha respondido a estas ausencias cuando preguntaba por Instagram Stories, puedes ver los vídeos arriba: "¿A cuáles de mis invitados les gustaría ver?". Y vemos que uno responde: "Danna García".

Momento que aprovecha para aclarar lo siguiente: "Tenía que dar esta respuesta en vivo porque, la verdad, por Michel por el Gato. No es 'Pasión de Gavilanes' es mi boda. Es la boda de Natasha con Daniel. Entonces por favor, entiéndanlo, ¿vale?".

Después le pasó lo mismo y escribieron Michel a lo que matizó la colombiana: "Igual que les respondí por lo de Danna, el Gato y todo eso. De una vez aprovecho, es la boda de Natasha no es 'Pasión de Gavilanes'. Y, bueno, algunos no pudieron asistir, si estuvieron invitados pero no pudieron asistir".

