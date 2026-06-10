La imagen de Eva Longoria con su exmarido Tony Parker demuestra que se han perdonado tras su polémico divorcio

Eva Longoria ha compartido una imagen con el que fue su marido, el jugador de baloncesto francés Tony Parker. Un reencuentro que ha extrañado a todo el mundo.

Este momento lo han vivido debido al programa de Eva llamado Eva Longoria: Searching for France donde Parker ha sido invitado.

En la instantánea que subió la actriz a Instagram escribe: "Miren quién vino de visita... el único e inigualable TP @tonyparker09", junto a la foto donde aparecen los dos y su eterna amiga la española María Bravo.

La pareja se casó en París el 7 de julio de 2007 pero en noviembre de 2010 anunciaron su ruptura. Durante su matrimonio estuvieron muy unidos, por ello, su divorcio llamó tanto la atención.

El motivo que se especuló entonces fue que el deportista habría sido infiel a la actriz con la esposa de otro jugador de la NBA.

"Estuve con él ocho años, que es el tiempo que estuvo la serie", dejo en The Conversation With Amanda de Cadenet en 2012 hablando sobre su relación y Mujeres Desesperadas. "Ese es el tiempo que llevo cosechando éxitos. Ese es el tiempo que llevo construyendo mi fortuna. Esta vida con él significó muchísimo".

Eva Longoria y su exmarido Tony Parker | Gtres

"Cuando nos divorciamos, sentí que me habían arrebatado mi identidad y quién era. Pensé: 'Un momento, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo voy a superarlo?'. Y tuve que darme cuenta de que no estaban relacionadas".

Eva Longoria volvió a encontrar el amor con el empresario mexicano José Bastón con el que se casó 2016, y con quien tiene a su hijo Santiago, nacido en 2018.

Mientras que Tony Parker se casó con la periodista francesa Axelle Francine en 2014. Tuvieron dos hijos en común, Josh de 12 años, y Liam de 9, pero se separaron en el año 2020.