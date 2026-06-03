Muere de forma repentina a los 44 años Owain Rhys Davies, actor de Twin Peaks

El actor galés Owain Rhys Davies, conocido por su participación en Twin Peaks, ha fallecido a los 44 años. La noticia la ha confirmado su familia a través de un emotivo mensaje compartido en redes sociales.

Nacido en Cardiff, Davies ha muerto de forma "repentina, natural y en paz", según ha explicado su hermano Rhodri Davies en Instagram. En el mismo comunicado, también ha querido rendir homenaje al intérprete, asegurando que siempre se ha sentido "increíblemente orgulloso" de él.

"Sabemos que esta pérdida la sentirán muchísimas personas y encontramos consuelo al saber lo querido que era", ha escrito Rhodri, que también ha pedido respeto para la familia en estos momentos difíciles.

Además, ha señalado que todavía existen "preguntas que siguen sin respuesta" sobre las circunstancias de su muerte, aunque no ha dado más detalles y ha solicitado privacidad mientras afrontan el duelo.

Davies era especialmente conocido por dar vida al agente Wilson en Twin Peaks: The Return, la continuación de la icónica serie creada por David Lynch y Mark Frost que llegó a la televisión en 2017. Su trabajo en esta producción le permitió formar parte del regreso de una de las ficciones más influyentes de los años 90.

A lo largo de su carrera también participó en otros proyectos destacados, como la serie de ciencia ficción de Netflix The OA, protagonizada por Brit Marling y Jason Isaacs. Además, apareció en la película Alicia a través del espejo y en la sátira de terror A Serial Killer's Guide To Life.

Desde las redes oficiales de Twin Peaks también han querido despedirse del actor con un mensaje de recuerdo: "Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y todas las personas que le conocieron y le quisieron".

La publicación concluía con una referencia a su personaje en la serie: "Gracias por formar parte del mundo de Twin Peaks, agente Wilson".