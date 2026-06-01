Muere a los 43 años el actor Matt Brown, de Alaskan Bush People: su cuerpo fue hallado en un río

La familia de la serie Alaskan Bush People se enfrenta a una pérdida inimaginable. Matt Brown ha sido hallado muerto en el río Okanogan, en el estado de Washington, el pasado 30 de mayo tras una intensa búsqueda policial según ha confirmado su propio hermano, Bear Brown.

El joven intérprete, que tenía 43 años, llevaba tiempo luchando contra sus adicciones y se había distanciado de su entorno más cercano. Su hermano menor, Noah Brown, fue el encargado de ayudar a los servicios de emergencia a sacar el cuerpo del agua y el primero en identificarlo.

Aunque el forense aún tiene que examinar el cuerpo antes de que se determine la causa oficial del fallecimiento, la familia sospecha que se trata de un posible suicidio: "Encontraron un cuerpo en el río hace unas horas y fue identificado positivamente como el de Matt", anunció Bear Brown a través de un vídeo en su cuenta de TikTok para confirmar la peor de las noticias.

"Sinceramente, nunca hubiera sospechado que se haría daño. Estuvo luchando durante mucho tiempo, como ya mencioné. Me preocupaba mucho que terminara con una sobredosis o algo así. No pensé que se lastimaría. Parece que la herida fue autoinfligida", confesó visiblemente afectado por el desenlace.

El trágico suceso comenzó un día antes, cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Okanogan recibió una llamada de alerta sobre un hombre en el río. Según las autoridades, un testigo vio a un individuo en el agua, escuchó un ruido y acto seguido lo observó flotando boca abajo a la deriva, localizándose además un arma de fuego en el lugar de los hechos.

Tras confirmarse la identidad de la víctima, Bear ha detallado lo difícil que había sido la última etapa de su hermano debido a sus problemas de adicción: "Lleva mucho tiempo luchando contra el alcohol, las drogas y esas cosas. Estaba muy preocupado por él. Esa fue la última llamada que tuve con él. Sé que ha tenido problemas y dificultades, pero nunca pensé que se quitaría la vida", lamentó.

Ante la oleada de reacciones generadas en el entorno digital, la familia del fallecido ha querido lanzar una petición de respeto y un firme mensaje contra el odio en las redes sociales, recordando la importancia de cuidar la salud mental: "Por favor, sean respetuosos con mi familia y con mi madre, y que tengan cuidado con los comentarios que dejan", suplicó Bear a todos sus seguidores para evitar una mayor especulación durante el duelo.

"Deberían tener en cuenta que las personas que están al otro lado de la pantalla, las personas de las que están viendo un vídeo, también son personas reales", concluyó con dureza en el vídeo.