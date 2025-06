El impactante vídeo de una actriz de Los Bridgerton enfrentándose a un ladrón que intentó robarle: "Una cuestión de vida o muerte"

Genevieve Chenneour, actriz británica conocida por interpretar a Clara Livingston en Los Bridgerton, se ha convertido en noticia tras hacerse viral un vídeo en el que se la ve enfrentándose con valentía a un ladrón. Las imágenes, grabadas por testigos, han salido ahora a la luz con su aparición en un programa de televisión, donde ha relatado el traumático suceso por primera vez.

El incidente ocurrió el pasado febrero en un local de Kensington High Street en Londres. Allí, un joven de 18 años, ahora identificado como Zacariah Boulares, se acercó por detrás y le arrebató el móvil. Lejos de quedarse paralizada, la actriz reaccionó con rapidez y logró enfrentarse al agresor, llegando a inmovilizarlo durante varios minutos hasta que la situación se resolvió.

Ahora que ha tenido tiempo para procesarlo, Chenneour ha decidido compartir públicamente su experiencia, y lo ha hecho durante una entrevista donde ha relatado con crudeza el miedo vivido.

"Se metieron por la esquina y aquello se convirtió en una pelea cuerpo a cuerpo en toda regla", explica. "Y me amenazaron con apuñalarme, así que, en mi mente, se convirtió en una cuestión real de vida o muerte".

La intérprete detalla cómo reaccionó de forma casi instintiva para defenderse: "Recuerdo que le di una patada hacia atrás con la pierna para crear espacio, por si llevaba un arma encima… Fue un momento completamente loco, que me cambió la vida".

Según relata, todo ocurrió en cuestión de segundos. "Tuve como un sexto sentido de que algo no iba bien, como mujer tienes ese tipo de intuición. Y notaba que la gente se movía de forma diferente a mi alrededor, pero no fui del todo consciente hasta que ocurrió el incidente. Sentí que iban buscando un objetivo, y me eligieron a mí".

Chenneour confiesa que el episodio la dejó muy afectada a nivel psicológico y reconoce que "no quería salir de casa": "Quiero decir, como mujeres ya tenemos un cierto nivel de alerta con los desconocidos y los hombres aleatorios. Así que que me pasara esto mientras ya lidiaba con ese nivel de base que muchas mujeres tenemos, me hizo volverme bastante agorafóbica. Salir de casa era realmente difícil".

Tanto le marcó el incidente que ha optado por tomarse un descanso de Londres, donde llevaba siete años residiendo: "He estado aquí siete años, trabajando, haciendo castings, actuando… y necesitaba un pequeño reinicio porque realmente afectó a mi confianza. La primera vez que salí [tras el incidente], recuerdo estar en una cola, con las manos sudorosas, muy alerta y pendiente de todo lo que me rodeaba. Así que sí, estoy intentando sentirme más tranquila".

Durante la entrevista también reflexiona sobre su reacción en el momento del ataque. "No sé si aconsejaría a alguien más que hiciera lo mismo", reconoce.

"Creo que tengo reacciones muy rápidas, gracias a que crecí con tres hermanos, y soy boxeadora con licencia. Fue instintivo, también hago mucho entrenamiento de combate por trabajo y por la interpretación… Yo pensaba que era una reacción normal, pero al leer los comentarios [en internet], me di cuenta de que en realidad mucha gente simplemente dejaría que se llevaran el teléfono".