Frankie Muniz confiesa que Amanda Bynes le intimidaba y revive su historia con Hilary Duff

Frankie Muniz vuelve a mirar al pasado… y no sin polémica. Después de que recientemente confesara que dejó de hablarse con Hilary Duff por culpa de la actitud de su madre (algo que marcó el final de una de sus amistades más conocidas), ahora el actor ha recordado otra relación clave de su juventud: la que tuvo con Amanda Bynes.

En una nueva entrevista con People, mientras está en plena gira de promoción para la nueva Malcolm, Muniz ha confesado que trabajar con Bynes en Big Fat Liar fue una experiencia tan emocionante como intimidante: "Me intimidaba", reconoce, dejando claro que admiraba profundamente su talento desde el primer momento.

El actor explica que tenía un gran crush con ella antes incluso de conocerla, lo que hizo que el rodaje fuera aún más especial… y también más nervioso. De hecho, llegó a tomar decisiones importantes en su carrera solo por coincidir con ella en eventos.

Aun así, con el tiempo esa sensación inicial dio paso a una buena relación. Muniz recuerda que se hicieron amigos durante esa etapa y que compartieron momentos muy cercanos en plena explosión de sus carreras como jóvenes estrellas de Hollywood.

En paralelo, también ha querido poner en valor lo importante que fue su amistad con Hilary Duff en aquellos años, con quien coincidió en Agent Cody Banks. Ambos formaban parte de una generación de actores adolescentes que crecían prácticamente juntos dentro de la industria.

Sin embargo, como ya reveló recientemente, esa relación terminó rompiéndose por factores externos. Según explicó, la intervención de la madre de Duff fue clave en el distanciamiento, algo de lo que hoy se arrepiente.

Hilary Duff y Frankie Muniz | Cordon Press

Estas nuevas declaraciones dibujan una imagen más completa de aquella etapa: amistades intensas, admiración entre compañeros… pero también tensiones propias de crecer en el foco mediático.

Ahora, años después, Frankie Muniz mira atrás con cierta nostalgia. Y aunque algunas relaciones se perdieron por el camino, otras siguen siendo parte fundamental de su historia en Hollywood.