Los padres de Malcolm revelan el secreto de su peculiar matrimonio: Bryan Cranston y Jane Kaczmarek se reencuentran en la nueva serie

Pocas series de comienzos de los 2000 han quedado fuera de la fiebre de los remakes, reboots o regresos inesperados y Malcolm in the Middle no ha sido la excepción.

La mítica comedia regresa 20 años después de su final con una temporada que ya está disponible en Disney+. Los fans más nostálgicos podrán ver al reparto original casi al completo, pues el actor de Dewey, Erik Per Sullivan, no estará tras rechazar mucho dinero.

Malcolm in the Middle: Life's still unfair | Disney+

Quienes sí estarán en Malcolm: De mal en peor son Hal y Lois, los padres de Malcolm, interpretados por los inolvidables Bryan Cranston y Jane Kaczmarek.

Precisamente, el motivo de la reunión es el aniversario de bodas de sus personajes y, sobre ellos han, los actores han explicado cómo funcionó tan bien su relación en pantalla, convirtiéndose en uno de los matrimonios más queridos de la televisión.

Bryan Cranston y Jane Kaczmarek en Malcolm in the Middle | Cordon Press

"Fue un buen matrimonio", ha dicho Cranston a People. "Se complementaban gracias al contraste que existía entre ellos. Lo que realmente tenían en común era un amor profundo, muy arraigado el uno por el otro. Y siempre sentías que, pasara lo que pasara en esa casa, seguirían juntos. Estarán juntos hasta que uno de ellos...".

"¡Asesine al otro!", ha añadido Kaczmarek en tono de broma debido a las continuas discusiones que tenían en el hogar, siendo el foco de muchas de ellas la permisividad de Hal con sus hijos frente al carácter más recio de ella.

Jane Kaczmarek y Bryan Cranston en Malcolm in the Middle | Cordon Press

"Nos lo pasamos genial haciéndola, pero la verdad es que me emociona muchísimo que la gente siempre diga: 'Me encanta este episodio, el momento en que pasó esto'", ha comentado la actriz. "Creo que estas personas vieron la serie con mucha atención, o varias veces, y se dieron cuenta de que es muy querida, al igual que nosotros, pero no me había percatado de que fuera tan universalmente conocida por eso. La serie no tenía nada de polémico. No tenía nada de político. No tenía nada de sexual", ha recordado.

"Fue simplemente graciosa para todos y eso perdura", ha explicado Kaczmarek, a lo que Cranston ha añadido que, si bien sabía que la serie era "entretenida" durante su emisión, "no se dio cuenta de que llegaría a tener ese nivel de importancia en la vida de la gente".

'Malcolm in the Middle' | Fox

"Valoraban mucho el poder ver un programa en familia", ha comentado. "Y creo que no nos dimos cuenta del impacto que eso tenía, pero está ahí. Estamos muy agradecidos por ello".

Junto a ellos, Frankie Muniz retoma el papel de Malcolm; Christopher Masterson y Justin Berfield vuelven como Francis y Reese; Caleb Ellsworth‑Clark sustituye a Erik como Dewey; además estarán el hermano pequeño, Jamie, y otro más fruto del embarazo que conocíamos justo al terminar la serie.