Muere a los 31 años el cantante C.J. Harris de 'American Idol'

Fallece a los 31 años C.J. Harris, concursante de 'American Idol' en 2010 y en la temporada de 2014. Harris intentaba vivir de la música trabajando como músico independiente y participando en concursos de canto como el ya mencionado, 'The X-Factor' o 'La Voz' mientras que trabajaba de camarero en un restaurante.

En su paso por 'American Idol', Harris interpretó memorables versiones como la que hizo de la canción de Allman Brothers Band 'Soulshine' o 'Can't You See' de The Marshall Tucker Band. Finalmente, el cantante quedó en la sexta posición del concurso siendo Caleb Johnson el ganador de la edición. Después de mucho trabajo y esfuerzo, el cantante logró sacar su primer sencillo, 'In Love', en 2019.

Los familiares del cantante han sido quienes han comunicado la triste noticia a 'TMZ'. Harris ha fallecido en el Centro Médico Bautista Walker en Jasper de un ataque al corazón con apenas 31 años. Su muerte ha sido confirmada por la oficina forense del condado de Walker.

La cuenta de Instagram de 'American Idol' ha publicado una historia mostrando sus condolencias: "C.J. Harris fue un talento increíble y la noticia de su fallecimiento nos entristece profundamente. Se le extrañará mucho", han escrito debajo de una imagen del cantante en el programa de 2014.

CJ Harris, concursante de 'American Idol' | Instagram 'American Idol' @americanidol

Jessica Meuse, amiga y compañera del programa de talentos, también ha compartido una foto mostrando sus condolencias escribiendo lo siguiente en la descripción de la imagen: "Estoy completamente conmocionada. Echaremos de menos tu talento y tu sonrisa, y el mundo es definitivamente un lugar más oscuro e inquietantemente más tranquilo sin ti".

"Echaré de menos tus llamadas telefónicas aleatorias pidiendo consejos de vida y hablando sobre el mundo de la música", continúa diciendo. "Estoy agradecida de que nuestros caminos se hayan cruzado y de que puedo decir que fuiste (y siempre serás) parte mía", ha explicado lamentando la pérdida de su amigo.

"Hay muchas cosas que me doy cuenta de que nunca entenderé: que nos dejes tan pronto es una de esas cosas", añade. "Descansa tranquilo, amigo. Nos vemos en el otro lado", ha terminado escribiendo muy triste.