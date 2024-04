SE SINCERA

Drake Bell defiende a Josh Peck y habla sobre su madre tras las críticas por no protegerle de los abusos sexuales que sufrió en Nickelodeon

El actor Drake Bell ha aprovechado la emisión del quinto episodio de Quiet On Set para defender nuevamente a Josh Peck y a su madre de los duros comentarios que han recibido por no haberle protegido más o no haberse posicionado antes públicamente por los abusos sexuales que sufrió en Nickelodeon.