La divertida presentación de Ana de Armas en español en Saturday Night Live: "Yo soy la playa"

Después de su nominación al Oscar y una temporada de premios soñada, Ana de Armas no ha parado de trabajar y ahora está inmersa en la promoción de su nuevo film de acción, 'Ghosted', junto a Chris Evans.

La actriz hispanocubana, que comenzó su carrera en nuestro país con la serie 'El Internado' de Antena 3, es oficialmente una gran estrella de Hollywood, y a los españoles les inspira un gran orgullo verla ahí.

Lo mismo pasa con los latinos, que además ahora han tenido una grata sorpresa con el tándem de esta semana en Saturday Night Live.

Y es que el famoso programa estadounidense no solo contará con Ana de Armas como presentadora, además la invitada musical será Karol G. Y todos han hecho una presentación en español para el programa... o casi todos, pues Bowen Yang intenta seguir el ritmo con un divertido: "Yo soy la playa".

Lo cierto es que Ana ya se defiende de forma espectacular en inglés, hasta el punto de que su última entrevista en español causó mucho revuelo por su marcado acento estadounidense y que casi parecía que le costaba hablar su lengua materna, lo puedes ver en el vídeo arriba.

En la versión en inglés de la presentación, la actriz comienza con el típico "hi, I'm Ana de Armas..." y todos hacen bromas rimando sus proyectos: "Me encantaste en 'Blonde', me encantaste en 'Bond'".

La publicación en español se ha llenado de likes y comentarios emocionados en español como: "Me siento tan representada! Gracias 'ESENEL'", "Latino gang in la casa", "Arriba Cuba y Colombia" o "MI GENTE LATINOOO".