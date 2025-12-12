PADECÍA CÁNCER
Muere con 67 años Adolfo Fernández, mítico actor de cine y televisión
Adolfo Fernández ha fallecido a los 67 años. El actor, que padecía un cáncer, fue conocido por su trabajo en cine, teatro y televisión. La Academia de Cine ha comunicado su muerte este viernes.
Nacido en Sevilla en 1958 y asentado en Bilbao desde la infancia, desarrolló una amplia trayectoria artística. En el ámbito teatral obtuvo un premio Max en 2018 junto a Ángel Solo por la adaptación de la obra En la orilla, basada en la novela de Rafael Chirbes.
Su acercamiento a la dirección comenzó a finales de los años 80 al ponerse al frente de la Escuela de Teatro de Sestao. Más adelante, en 2002, fundó en Bilbao la compañía K Producciones, creada —según su propia biografía— para impulsar proyectos de autores contemporáneos con un marcado contenido político y social.
En teatro interpretó títulos como Testigo de Cargo, Vida y muerte de Pier Paolo Pasolini, A Electra le sienta bien el luto, Frankie & Johnny o Martes de Carnaval, este último dirigido por Mario Gas. También asumió la dirección de montajes como Ejecución hipotecaria y La flaqueza del bolchevique.
Su carrera televisiva incluyó numerosos trabajos y protagonistas en series como Policías en el corazón de la calle, Los 80 o Tal como éramos. Más recientemente intervino en La noche más larga y Machos Alfa, de Netflix.
En cine colaboró con directores como José Luis Cuerda, Mario Gas, Pedro Almodóvar, Felipe Vega, Gerardo Herrero, Mariano Barroso, Isabel de Ocampo, Icíar Bollaín, Manuel Gómez Pereira o Daniel Monzón.
