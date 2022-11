William Levy y Elizabeth Gutiérrez, más cómplices que nunca en los románticos jardines de La Alhambra

William Levy y Elizabeth Gutiérrez están en el foco de la noticia tras ver hace unos días unas imágenes de los dos juntos después de muchos meses separados y sin aparecer de forma pública los dos en el mismo espacio.

El actor cubano ha viajado desde Miami a España acompañado por la madre de sus hijos. El motivo principal por el que ha venido a nuestro país es porque Levy fue nombrado uno de los Hombres del Año por la revista 'GQ' que celebró su gala el pasado jueves.

Así, en el discurso que dio en el evento William habló sobre sus raíces españolas: "Mi bisabuelo, en paz descanse, era de las Islas Canarias y siempre me decía el día que puedas ve y conoce la madre patria".

Para después agradecer lo bien que lo ha tratado la gente en España: "La vida me ha dado la oportunidad de regresar, de venir por primera vez, y conocer una tierra que me ha dado un amor increíble. Me han recibido con los brazos abiertos".

Tras ello, William Levy y Elizabeth Gutiérrez han querido visitar algunos de los rincones más bonitos del país y una de sus paradas ha sido en Granada.

Una vez en la ciudad andaluza ambos han publicado varios vídeos e imágenes paseando por Granada y visitando la joya de la ciudad, La Alhambra.

"Me gustas Granada", escribe Elizabeth en una foto donde la vemos en uno de los espacios del monumento.

Ambos han publicado cosas por separado en su cuenta de Instagram pero, aunque estaban juntos, no han subido ninguna foto de los dos juntos.

Fue el pasado mes de enero cuando saltó la noticia de que William y Elizabeth se habían separado. Desde entonces no se les habçia juntos hasta ahora, donde se les ve muy felices y cómplices. Pero, por el momento, no han hablado de que haya una reconciliación.

