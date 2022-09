Elizabeth Gutiérrez se sincera sobre su relación con William Levy: "Tengo mucho que decir"

A finales de enero de 2022 William Levy publicaba un mensaje en su cuenta de Instagram a través de stories donde confesaba que se había separado de Elizabeth Gutiérrez, su pareja durante los casi últimos 20 años y la madre de sus dos hijos, Christopher y Kailey.

"Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", rezaba el mensaje que publicó pero que poco después borró.

William Levy y su pareja Elizabeth Gutiérrez | Getty

Desde entonces muchos son los rumores que han aparecido sobre la pareja desde las novias que podría haber tenido el actor cubano hasta cómo es actualmente la relación entre ambos.

Así, en medio de toda esta polémica, William Levy volvió a utilizar Instagram Stories para mandar este mensaje a la prensa que no paraba especular y de preguntarle por Elizabeth Gutiérrez: "Por favor, le pido a toda la prensa que paren de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella. No soy nadie para hablar de ella. Por favor. Gracias".

Elizabeth Gutiérrez habla por primera vez de William Levy tras su separación

Ahora, casi 9 meses después, Elizabeth Gutiérrez ha hablado por primera vez sobre su relación con William Levy en una entrevista al periodista 'Lucho' Borrego para el programa '¡Siéntese quien pueda!' de UniMas.

"Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo", empezaba diciendo la actriz mexicana. "No puedes juzgar a una pareja. Se pelean y reconcilian en cuestión de un día", puntualiza.

Para después sincerarse: "Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí. Pero sentía que eso era también parte de mi sanación como persona de que no puedo tener cosas adentro, y no es hablar mal, simplemente decir tu lado de los hechos, de que tú viviste".

La modelo y presentadora comparte que lo más importante para ella es su familia, por encima de cualquier otra cosa: "Proteger a mis hijos, protegernos porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no".

"Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir", sentencia, "pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes".

Para después terminar preguntándole sobre cómo se encuentra ahora, si es feliz: "En cualquier etapa yo siempre me siento realizada, siempre me siento satisfecha. Creo que llegas a un punto en tu vida que dices estoy contenta pase lo que pase en mi vida estoy tranquila porque cuando tú apuestas y das el 100x100 de ti dices no es por mi", termina.

