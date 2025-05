Walton Goggins, sobre ser un 'sex symbol' a los 53 años: "He tenido las misma entradas desde los 7 años"

Walton Goggins es uno de los actores del momento. A pesar de llevar años dejando grandes títulos como El caso Bourne, Django desencadenado, Los odiosos ocho, Vice Principals o Justified, el actor no ha explotado su fama hasta el último año.

Acostumbrado a ser un suplente de lujo, Goggins ha tenido papeles de peso en las series Fallout y, sobre todo, en The White Lotus 3, donde ha sido uno de los favoritos de la audiencia junto a Aimee Lou Wood. Precisamente, tras esta temporada, el actor ha estado en el ojo de la polémica por su presunta mala relación con la actriz, de la que ella se pronunció tras la MET Gala.

Walton Goggins y Aimee Lou Wood en The White Lotus | HBO Max

Allí acudió Goggins, siendo uno de los famosos más buscados, pues se ha convertido en lo que las redes llaman un ugly hot: estrellas que no tienen belleza convencional, pero cuyos rasgos y naturalidad las hacen atractivas.

Ante el revuelo, en el último Saturday Night Live, el actor ha bromeado sobre ello: "Sin spoilers, pero me muero. Mi personaje en The White Lotus es bastante melancólico, algo que a Internet pareció atraerle. Algunos amigos incluso me han preguntado: 'Walton, ¿qué se siente al convertirse en un sex symbol a los 53 años?'. Y, sinceramente, se siente de maravilla".

"¿Estamos todos excitados por las entradas de Walton Goggins?", leyó el actor sobre un artículo de la prensa. "He tenido las mismas entrada desde los siete años. Se mantiene firme", dijo sobre su peinado.

"El nuevo galán de Hollywood es un hombrecillo grasiento y deprimente que nadie vio venir", volvió a leer Goggins, respondiendo: "¿Gracias? Por alguna razón, lo que más me ofende de ese titular es la palabra 'nadie'. Suena pretencioso", bromeó.